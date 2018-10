Explozie în Crimeea: 10 morți la o școală. Rușii acuză un atac terorist

Autorităţile de la Kremlin au afirmat miercuri că una dintre versiunile luate în considerare în cazul exploziei produse la şcoala din oraşul Kerci, în Peninsula Crimeea, în care cel puţin zece persoane şi-au pierdut viaţa, este cea a unui atac terorist, relatează Reuters.

Iniţial s-a vorbit despre faptul că explozia a fost cauzată de o scurgere de gaz. Cu toate acestea, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că un act terorist se află printre versiunile luate în calcul de autorităţi, iar preşedintele Vladimir Putin a ordonat serviciilor de securitate să facă investigaţii.

Agenţia de ştiri RIA Novosti a citat un oficial din Comitetul Naţional Antiterorism care a declarat că explozia a fost provocată de un dispozitiv exploziv.

Un angajat de la spitalul din Kerci a declarat că 18 persoane au fost deja internate cu răni provocate în explozie, iar medicii aşteptau ca alte 50 de persoane rănite să fie aduse la spital.

Fotografii de la locul incidentului postate de Kerch.FM arătau ferestre de la parterul clădirii de două etaje sparte în urma exploziei şi resturi ale clădirii avariate.

Şcoala în care s-a produs explozia este un colegiu tehnic care asigură formare profesională elevilor.

Rusia a anexat regiunea Crimeea de la Ucraina în 2014, atrăgându-şi astfel condamnări la nivel internaţional şi sancţiuni occidentale. Peste strâmtoarea Kerci a fost construit un pod care leagă Crimeea de Rusia.

Preşedintele rus Vladimir Putin a participat în mai la inaugurarea podului peste strâmtoarea Kerci. Şeful statului rus, aflându-se la volanul unui KAMAZ, a condus un convoi de treizeci de camioane care au testat rezistenţa podului, notează RIA Novosti.

An explosion took place in a college in the Crimean city of Kerch. #Crimea's so-called authorities report 10 people to have been killed and 50 injured. Locals reportedly heard gunshots inside the college before the explosion. pic.twitter.com/sWuN3diLEu