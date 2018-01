Atac armat la un liceu din SUA. O persoană a murit, cel puțin 4 au fost rănite

Inițial, atacul a fost anunțat pe Twitter de o elevă care se afla în interiorul clădirii. „Rugați-vă pentru liceul nostru. Sunt elevă aici și tocmai am avut un atac armat. Mai mulți elevi sunt răniți. Vă rog, rugați-vă pentru noi”, a scris ea.

Tragic shooting at Marshall County HS...Shooter is in custody, one confirmed fatality, multiple others wounded...Much yet unknown...Please do not speculate or spread hearsay...Let’s let the first responders do their job and be grateful that they are there to do it for us...