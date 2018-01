Atac într-o școală din Texas: o elevă a fost împușcată în cantină

Polițiștii texani au un suspect pe care-l bănuiesc că ar fi deschis focurile într-o școală din Texas. Polițiștii au reținut un suspect, în vârstă de 16 ani, care ar fi de asemenea elev al școlii, scrie ABC News.

Parents are frustrated and emotional because they can't get to their kids who are in lockdown inside the school. Parents say the school is small and a good portion of the students witnessed the shooting. My heart breaks for these families and these children. pic.twitter.com/EOT02a4WGR