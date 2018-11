Mesajul filmat cu ultimele puteri de activista ucraineană ucisă cu acid

Facebook.com

Activista ucraineană care a murit în urma unui atac cu acid a filmat cu ultimele puteri, pe patul de spital, un mesaj sfidător, puternic la adresa atacatorilor care au scăpat până acum.

Kateryna Handzyuk, 33 de ani, a suferit arsuri pe 40% din corp după ce a fost atacată cu acid pe 31 iulie în Herson. A suferit 11 operații, dar a reușit să filmeze un clip pentru atacatorul ei și justiția din Ucraina, relatează BBC. Tânăra a murit la 3 luni de la atac.

”Da, știu că arăt groaznic acum, măcar are cineva grijă de mine. Dar cu siguranță arăt mai bine decât Justiția din Ucraina. Și asta pentru că nimeni nu are grijă de ea. În ultimul an, au fost 40 de atacuri asupra unor activiști din Ucraina. Zeci de nume, niciun responsabil. Cine le-a ordonat? Cine îi protejează? De ce sunt atât de multe investigații sabotate?”, spunea Kateryna Handzyuk.

Poliția a publicat imagini cu atacatorul. Acesta nu a fost prins.

