Atac armat la o petrecere, în Statele Unite. Două persoane au fost ucise şi alte opt rănite | VIDEO

Două persoane au fost găsite decedate la faţa locului, a comunicat poliţia locală pe platforma X, precizând că unul din cei şase răniţi este spitalizat în stare critică.

Împuşcăturile au avut loc în timpul unei petreceri de cartier neautorizate, care a adunat circa 200-300 de persoane în apropierea parcului Orange Mound din Memphis, a mai indicat poliţia citată de AFP şi Reuters.

Cel puţin doi suspecţi sunt căutaţi de forţele de ordine, a transmis postul CBS News, citându-l pe şeful interimar al poliţiei din Memphis, Celeryn Davis.

„Credem că au fost cel puţin doi indivizi care au tras cu arme de foc în timpul acestui incident”, a declarat Davis.

An unauthorized block party in Memphis, under Democratic leadership, has tragically escalated:

More than 300 rounds were discharged, resulting in 16 individuals sustaining gunshot wounds, with 2 fatalities.#Tennessee #TennesseeShooting #Memphis #MemphisShooting #MemphisAttack https://t.co/B6ZIckI70c pic.twitter.com/Nqb0ydg0Z6