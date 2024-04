Camerele de urgență din SUA refuză să trateze gravidele. O femeie a pierdut sarcina într-o toaletă. „Sângerează foarte mult”

O altă femeie a aflat că fătul ei nu avea bătăi ale inimii la un spital din Florida, la o zi după ce un agent de securitate a refuzat ca ea să intre în unitate. Iar în Carolina de Nord, o femeie a născut într-o mașină, după ce o cameră de urgență nu i-a putut oferi o ecografie. Copilul a murit ulterior.

Plângerile privind faptul că femeile însărcinate au fost refuzate în camerele de urgență din SUA au crescut în 2022, după ce Curtea Supremă a SUA a anulat hotărârea Roe vs. Wade, arată documentele federale obținute de The Associated Press.

Cazurile trag un semnal de alarmă cu privire la starea îngrijirii de urgență a gravidelor în SUA, în special în statele care au adoptat legi stricte privind avortul și au stârnit confuzie în jurul tratamentului pe care medicii îl pot oferi.

„Este șocant, este absolut șocant", a declarat Amelia Huntsberger, medic ginecolog și obstetrician în Oregon. „Este îngrozitor ca cineva să se prezinte la o cameră de urgență și să nu primească îngrijiri - este de neconceput".

Ce prevede legea

Acest lucru s-a întâmplat în ciuda mandatelor federale ca femeile să fie tratate.

Legea federală cere camerelor de urgență să trateze sau să stabilizeze pacientele care sunt în travaliu activ și să asigure un transfer medical către un alt spital dacă nu au personalul sau resursele necesare pentru a le trata. Unitățile medicale trebuie să se conformeze legii dacă acceptă finanțare din partea Medicare.

Curtea Supremă va audia miercuri argumente care ar putea slăbi aceste protecții. Administrația Biden a dat în judecată statul Idaho din cauza interdicției avortului, chiar și în cazul urgențelor medicale, argumentând că aceasta intră în conflict cu legea federală.

„Nicio femeie nu ar trebui să i se refuze îngrijirea de care are nevoie", a declarat Jennifer Klein, director al Consiliului pentru politica de gen de la Casa Albă. „Toți pacienții, inclusiv femeile care se confruntă cu urgențe legate de sarcină, ar trebui să aibă acces la îngrijirile medicale de urgență cerute de Legea privind tratamentul medical de urgență și munca (EMTALA)".

„Speriați de o pacinetă însărcinată”

Pacientele însărcinate au „devenit radioactive pentru departamentele de urgență" în statele cu restricții extreme privind avortul, a declarat Sara Rosenbaum, profesor de drept și politici de sănătate la Universitatea George Washington.

„Sunt atât de speriați de o pacientă însărcinată, încât personalul medical de urgență nici măcar nu se uită. Ei vor doar ca acești oameni să plece", a spus Rosenbaum.

Luați în considerare ce i s-a întâmplat unei femei însărcinate în nouă luni și care avea contracții când a ajuns la Falls Community Hospital din Marlin, Texas, în iulie 2022, la o săptămână după decizia Curții Supreme de Justiție privind avortul. Medicul de gardă a refuzat să o primească.

„Medicul a venit la biroul de triaj și i-a spus pacientei că nu avem servicii sau capacități de obstetrică", a declarat personalul spitalului anchetatorilor federali în timpul interviurilor, potrivit documentelor. „Personalul de asistență medicală a informat medicul că am putea să o testăm pentru prezența lichidului amniotic. Cu toate acestea, medicul a recomandat categoric ca pacienta să meargă cu mașina la un spital din Waco."

Anchetatorii de la Centrele pentru Servicii Medicare și Medicaid au concluzionat că Falls Community Hospital a încălcat legea.

Investigația a fost una dintre zecile pe care AP le-a obținut în urma unei cereri depuse în februarie 2023 în baza Freedom of Information Act, care a căutat toate plângerile EMTALA legate de sarcină din anul precedent. La un an de la depunerea cererii, guvernul federal a fost de acord să facă publice doar unele plângeri și documente de investigație depuse în doar 19 state. Numele pacienților, al medicilor și al personalului medical au fost redactate din documente.

Anchetatorii federali au analizat puțin peste o duzină de plângeri legate de sarcină în aceste state în lunile care au precedat hotărârea crucială a Curții Supreme a SUA privind avortul din 2022. Dar peste două duzini de plângeri privind îngrijirea de urgență a sarcinii au fost depuse în lunile de după ce decizia a fost dezvăluită. Nu se știe câte plângeri au fost depuse anul trecut, deoarece cererea de înregistrări a cerut doar plângerile din 2022, iar informațiile nu sunt disponibile în mod public altfel.

Documentele nu au detaliat ce s-a întâmplat cu pacienta refuzată de la Spitalul Comunitar Falls.

„Sângerează foarte mult”

Alte sarcini s-au încheiat catastrofal, arată documentele.

La Sacred Heart Emergency Center din Houston, personalul de la recepție a refuzat să interneze o femeie după ce soțul ei a cerut ajutor pentru a naște în luna septembrie a acelui an. Aceasta a pierdut sarcina în toaleta unei toalete din holul camerei de urgență, în timp ce soțul ei a sunat la 911 pentru ajutor.

„Sângerează foarte mult și a făcut un avort spontan", le-a spus soțul primilor respondenți în apelul său, care a fost transcris din spaniolă în documentele federale. „Sunt aici, la spital, dar ne-au spus că nu ne pot ajuta pentru că nu suntem clienții lor".

Echipajele de urgență, care au sosit 20 de minute mai târziu și au transferat-o pe femeie la un spital, păreau confuze din cauza refuzului personalului de a o ajuta pe femeie, potrivit transcrierilor apelului la 911.

Unul dintre primii care au răspuns a declarat anchetatorilor federali că, atunci când un angajat al Centrului de Urgență Sacred Heart a fost întrebat despre vârsta gestațională a fătului, acesta a răspuns: „Nu, nu vă putem spune, nu este pacienta noastră. De aceea vă aflați aici".

Unitatea este licențiată în Texas ca o cameră de urgență independentă, ceea ce înseamnă că nu este conectată fizic la un spital. Legea statului cere ca aceste facilități să trateze sau să stabilizeze pacienții, a declarat o purtătoare de cuvânt a agenției Texas Health and Human Services într-un e-mail pentru AP.

Site-ul Sacred Heart Emergency spune că nu mai acceptă Medicare, o schimbare care a fost făcută la ceva timp după ce femeia a pierdut sarcina, potrivit arhivelor disponibile public ale site-ului centrului.

Între timp, personalul de la Person Memorial Hospital din Roxboro, Carolina de Nord, i-a spus unei femei însărcinate, care se plângea de dureri de stomac, că nu-i va putea face o ecografie. Personalul nu i-a spus cât de riscant ar putea fi pentru ea să plece fără a fi stabilizată, potrivit anchetatorilor federali. În timp ce se îndrepta spre un alt spital aflat la 45 de minute distanță, femeia a născut în mașină un copil care nu a supraviețuit.

Person Memorial Hospital s-a autosesizat cu privire la incident. O purtătoare de cuvânt a declarat că spitalul continuă să "ofere educație continuă pentru personalul și furnizorii noștri pentru a asigura conformitatea".

În Melbourne, Florida, un agent de securitate de la Holmes Regional Medical Center a refuzat să lase o femeie însărcinată să intre în zona de triaj pentru că aceasta adusese cu ea un copil. Când pacienta s-a întors a doua zi, personalul medical nu a putut localiza bătăile inimii fetale. Centrul a refuzat să comenteze cazul.

