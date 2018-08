Atac armat în SUA: mai multe persoane au fost ucise. Suspectul, găsit mort la fața locului. VIDEO

Mai multe persoane au fost ucise, în urma unui atac armat într-un centru comercial din Jacksonville, Florida, în timpul unui turneu de jocuri video. Autoritățile locale au anunțat că un suspect a fost găsit mort, la locul incidentului.

JUST IN: Authorities say they are responding to reports of a shooting at a Jacksonville, Fla., video game tournament pic.twitter.com/tF23Pcx39L — MSNBC (@MSNBC) August 26, 2018

"Atac armat în masa la centrul commercial Jacksonville Landing. Stați departe de zona indicată”, a scris poliția din oraș, pe Twitter, potrivit USA Today.

Mass shooting at the Jacksonville Landing. Stay far away from the area. The area is not safe at this time. STAY AWAY #TheLandingMassShooting — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) August 26, 2018



Autoritățile din Jacksonville au confirmat că incidentul s-a soldat cu mai multe victime, însă bilanțul oficial nu a fost făcut public. Presa locală notează că ar fi vorba de cel puțin patru morți și șapte răniți.

BREAKING: Sheriff's office says multiple people killed in Jacksonville mass shooting, and many more victims have been taken to hospitals. — NBC News (@NBCNews) August 26, 2018

Incidentul a avut loc în timpul unui turneu de gaming din oraș.

Pe rețelele de socializara fost publicată o înregistrare realizată într-una din sălile de jocuri în care se desfășura evenimentul. Pe fundal se aude momentul în care sunt trase primele focuri de armă.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer