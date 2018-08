Atac armat într-un oraș canadian. Cel puțin patru persoane ar fi fost ucise

Într-o postare pe Twitter, poliţia a precizat că incidentul este în desfăşurare şi că există mai multe victime, potrivit Reuters, citat de Agerpres.

There is a significant incident unfolding in #Fredericton . My advice: 1 Follow ⁦ @CityFredPolice ⁩ for trusted updates. 2 Do not speculate about motivation until we have evidence. 3 Do not compromise police operations through #socialmedia posts https://t.co/NmqO0KPZqL #lesm pic.twitter.com/qMZ8gzObwY

Echipaje de poliţie au răspuns la un „incident în desfăşurare” pe Brookside Drive, vineri dimineaţă, la ora locală 07.30.

„Locuitorilor li se cere să evite zona şi să rămână în case, cu uşile închise, pentru a fi în siguranţă”, a mai transmis poliţia pe reţelele sociale, potrivit postului Global News.

#BREAKING - #CANADA???????? : At least 4 killed after gunman goes on rampage in #Fredericton. Police say the incident is "ongoing" and have asked residents to avoid the area and stay inside their homes with the doors locked. pic.twitter.com/bSl3fP6Uoc