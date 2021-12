Atac armat în SUA. Patru oameni au fost uciși

Incidentul s-a încheiat cu uciderea suspectului de către poliţie, au anunţat autorităţile, conform Reuters.

Atacul a început în jurul orei 17:00, când bărbatul înarmat, care nu a fost identificat public, a împuşcat şi ucis două femei şi a rănit un bărbat în apropiere de centrul oraşului Denver, a declarat şeful poliţiei locale, Paul Pazen, într-o conferinţă de presă.

Suspectul a fugit apoi cu o maşină şi a împuşcat mortal un bărbat în cartierul Cheesman Park din estul Denverului, înainte de a deschide focul din nou într-o comunitate din vestul oraşului, unde nu a făcut victime, a declarat Pazen. El a ripostat cu focuri de armă împotriva poliţiştilor care-l urmăreau.

Din Denver, atacatorul a condus până în oraşul vecin Lakewood, unde a împuşcat şi ucis o a patra persoană într-o zonă comercială, potrivit purtătorului de cuvânt al poliţiei din Lakewood, John Romero.

Bărbatul înarmat a fugit de poliţiştii din Lakewood când aceştia au încercat să îl tragă pe dreapta şi s-a angajat într-un schimb de focuri cu ei înainte de a fugi pe jos şi de a intra într-un hotel, unde a împuşcat şi a rănit un funcţionar, a declarat Romero.

Apoi a tras din nou în poliţişti, rănindu-l pe unul dintre ei, înainte ca ceilalţi să-l împuşte mortal, a declarat Romero ziariştilor.

—FIVE KILLED, OFFICER DOWN—

A shooting spree throughout #Denver and #Lakewood, #Colorado ended with 5 people deceased and 1 officer rushed into surgery.

4 victims and 1 suspect were killed. Officers shot & killed suspect.

Officer and 2 others injured.https://t.co/isfXHPsfgT https://t.co/vt6K3jPlQA