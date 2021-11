Atac armat într-un liceu din SUA, soldat cu trei morți și șase persoane rănite

Autoritățile spun că cele trei persoane ucise sunt elevi. Se pare că unul dintre cei împușcați ar fi un profesor. Suspectul a fost identificat ca fiind un tânăr de 15 ani, elev al liceului Oxford, a spus șeriful adjunct al comitatului Oakland, Michael G. McCabe.

„Au fost date peste 100 de apeluri la numărul de urgență, în privința atacului”, a mai spus McGabe. Suspectul a fost reținut la scurt timp după ce polițiștii și-au făcut apariția la fața locului. Oamenii legii au precizat că suspectul avea asupra sa un pistol.

„În acest moment, credem că a acționat singur", a declarat McCabe. Adolescentul nu a menționat un motiv pentru care a recurs la acest gest, au precizat autoritățile

BREAKING: Three dead in shooting at Michigan high school, all believed to be students, authorities say.

