Atac armat în Germania. Șase oameni au fost uciși, atacatorul a fost arestat

Poliţia din oraşul vecin Aalen a anunţat pe contul său de Twitter că "o amplă operaţiune a poliţiei" este în curs în Rot am See, după ce mai multe focuri de armă au fost trase, subliniind că mai multe persoane au fost ucise şi rănite în incident.

Six killed and others injured in deadly shooting in German town of Rot am See https://t.co/PrWtnpayv0