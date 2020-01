Americanii au știut de atacul Iranului cu 2 ore înainte. FOTO cu locul unde s-au ascuns

Trupele americane staționate în baza din Irak au știut că Iranul le va atac, astfel că s-au adăpostit în buncărele speciale cu 2 ore și jumătate înainte să înceapă totul.

Informația a fost dezvăluită de CNN, care a fost la fața locului și a stat de vorbă cu oficiali ai armatei SUA.

Aceștia au dezvăluit faptul că, în ziua atacului, soldații americani au fost duși în adăposturi la ora locală 23.00, în timp ce atacul Iranului rachete s-a produs la ora 1.30 noaptea.

Atacul a durat aproximativ 2 ore și a vizat doar zonele din baza irakiană care aparțineau Statelor Unite - ceea ce reprezintă cam un sfert din acel loc.

FOTO: Locul unde au stat soldații americani, după bombardament

CNN

Ofițerii americani au spus că este un ”miracol” faptul că nimeni nu a fost rănit în timp ce rachetele cădeau la câțiva metri de buncăre, iar afară se aflau doar câțiva membri ai personalului care erau obligați să fie acolo.

FOTO: Buncărul unde s-au ascuns soldații americani în timpul atacului

CNN

Armata americană a recunoscut, astfel, că a știut din timp de acest atac al Iranului, însă susține că nu a știut ce fel de atac urma să fie organizat.

De altfel, și premierul Irakului, Adil Abdul Mahdi, a declarat anterior că Iranul a trimis Irakului un mesaj verbal oficial în care anunța că un atac ”a început sau urmează să înceapă” în locuri în care se aflau militari americani, dar care nu erau specificate.

Surse diplomate arabe au declarat pentru CNN că Irakul a oferit un avantaj americanilor, spunându-le care sunt ”bazele militare care vor fi atacate”, după avertismentul dat de iranieni.

Danemarca a primit un avertisment cu 6 ore înainte de atacurile iraniene din Irak

Danemarca a primit un avertisment cu 6 ore înainte de tirurile cu rachete lansate de Iran împotriva a două baze militare din Irak, astfel încât şi-a putut pregăti în consecinţă contingentul staţionat acolo alături de forţe americane, a relatat vineri televiziunea daneză TV2, citând surse sub rezerva anonimatului, potrivit Agerpres, care citează Reuters.

Aproximativ 130 de militari danezi erau staţionaţi la baza aeriană de la Ain al-Asad ca parte a coaliţiei internaţionale împotriva Statului Islamic. Baza este una din cele două atacate de Iran şi unde erau desfăşurate trupe americane.

Ministerul Apărării de la Copenhaga a refuzat să comenteze pe marginea informaţiei. Nu este clar cine a furnizat avertismentul sau dacă acesta a fost transmis mai departe.

Cu toate acestea, ministrul danez al apărării, Bjorn Bisserup, a declarat miercuri, la acelaşi post de televiziune, că a fost primit un avertisment: 'Nu voi intra în detalii despre cum am fost avertizaţi. Dar am primit un anunţ care ne-a permis să ne pregătim cât de bine am putut în aceste condiţii', a afirmat el.

Nicio persoană nu a fost rănită în aceste atacuri, pe care Iranul le-a descris ca represalii la asasinarea influentului general Qassem Soleimani într-un raid american cu dronă pe aeroportul din Bagdad, pe 3 ianuarie.