Atac armat la Agenția Națională de Securitate din Maryland: 3 răniți

Poliţia şi serviciul de pompieri au anunţat mai înainte pe Twitter că au răspuns la un schimb de focuri în faţa sediului agenţiei NSA din Fort Meade. Autostrada din apropierea Fort Meade a fost închisă în ambele sensuri.

Canalul de televiziune NBC Washington a difuzat imagini cu un vehicul negru blocat între barierele aflate la intrarea în complexul ultra-securizat. Un purtător de cuvânt al NSA a afirmat că situaţia se află sub control.

Potrivit canalului local ABC 7 News, trei persoane au fost rănite de gloanţe şi un suspect a fost arestat.

”Preşedintele Donald Trump a fost informat despre incidentul de la Fort Meade. Gândurile şi rugăciunile noastre se îndreaptă către toate persoanele rănite”, a anunţat Casa Albă într-un comunicat.

Departamentul de poliţie din comitatul Anne Arundel din Maryland, unde se află NSA, a anunţat pe Twitter că nu a fost însărcinat cu ancheta.

Here's the view from SKYFOX over the scene of a reported shooting near the NSA visitors gate at Fort Meade. One person in custody. Awaiting more details. Latest updates here: https://t.co/nPTKVnUXWz @barnardfox5dc @stevechenevey @Fox5DCAllison pic.twitter.com/DwhVo0OYYq