Arnold Schwarzenegger critică persoanele care refuză să poarte măști de protecție: "La naiba cu libertatea"

"Avem de-a face cu un virus care ucide oamenii. Putem preveni îmbolnăvirea dacă ne vaccinăm, dacă purtăm măști, dacă păstrăm distanța socială, dacă ne spălăm pe mâini tot timpul și nu gândindu-ne că asta ne efectează libertatea. Nu, la naiba cu libertatea ta, în acest caz!", a afirmat Arnold Schwarzenegger, într-un dialog cu Bianna Golodryga de la CNN și locotenent-colonelul de armată în retragere Alexander Vindman.

"Odată cu libertatea vin obligații și responsabilități. Nu poți spune doar 'Am dreptul la X, Y și Z'. Când drepturile tale îi afectează pe cei din jur, atunci totul devine grav", a mai spus fostul guvernator al Californiei.

Yesterday while I was talking with @AVindman and @biannagolodryga about Alex’s new book, I was asked about my comment about COVID misinformation that all of you are sharing. Here was my answer: pic.twitter.com/8LKhPIJ1Eu