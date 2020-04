Arnold strânge bani cu ajutorul lui Lullu și Whiskey. Cum vrea să îi ajute pe cei afectați de coronavirus

Fostul guvernator al Californiei a lansat tricouri și hanorace cu animalele sale de companie, poneiul Whiskey și măgărușul Lulu.

Cu banii strânși, Schwarzenegger vrea să doneze alimente familiilor afectate în urma crizei economice generate de măsurile luate de guvernul SUA.

”Pentru că școlile sunt închise, nu îi putem ajuta pe cei 100.000 de copii ai noștri”, a spus Arnold. El are din 1993 o fundație care sprijină copiii din familiile defavorizate din California.

În martie, Arnold Schwarzenegger a postat un clip pe rețelele sociale în care apare alături de Whiskey și Lulu, în timp ce îi îndeamnă pe americani să stea acasă, pentru a stopa răspândirea Covid-19. Mesajul său a ajuns la peste 13 milioane de oameni.

Stay at home as much as possible. Listen to the experts, ignore the morons (foreheads). We will get through this together. pic.twitter.com/FRg41QehuB