Armata ucraineană: Aproximativ 400 de locuitori din Hostomel sunt daţi dispăruţi

Aproximativ 400 de locuitori din suburbia Hostomel a capitalei Kiev sunt daţi dispăruţi după 35 de zile de ocupaţie rusă, a declarat şeful administraţiei militare locale, transmite miercuri dpa, scrie Agerpres.

Taras Dumenko a declarat că autorităţile inspectează în prezent subsolurile din zonă, în declaraţii pentru un post de radio local menţionate de Ukraîinska Pravda marţi seara.

Au dispărut fără urmă soţul şi fiul unui medic local care au fost răpiţi în urmă cu 12 zile, iar cadavrele unor persoane despre care se ştie că au fost ucise, de asemenea, nu pot fi găsite, a spus el.

Localitatea Hostomel se află la nord-vest de capitala Kiev, în apropierea unui aerodrom. Suburbia a fost puternic disputată de la începutul invaziei ruse pe 24 februarie. Majoritatea celor 16.000 de locuitori ai săi au fugit.

În urmă cu câteva zile, trupele ucrainene au reluat controlul asupra suburbiilor Hostomel, Bucea şi Irpin.

Mai mulţi locuitori din Hostomel au fost găsiţi în Bucea, o altă suburbie a Kievului. Descoperirea cadavrelor civile de la Bucea a stârnit indignare la nivel internaţional la sfârşitul săptămânii.

Tot marţi, Casa Albă a avertizat că atrocităţile din Bucea ar putea fi doar "vârful aisbergului" în războiul de agresiune al Rusiei.

Forţele ruse "probabil să fi comis atrocităţi" în părţi ale Ucrainei care nu pot fi încă accesate, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Jen Psaki.

"Ceea ce am prezis s-a întâmplat, din păcate, şi am văzut doar vârful aisbergului ca urmare a locurilor la care am avut acces. Nu am avut acces la o mare parte a ţării în care este probabil să se fi comis atrocităţi".

SUA au avertizat anterior că intenţia preşedintelui Vladimir Putin şi a armatei ruse a fost aceea de a comite atrocităţi în Ucraina, a mai spus purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.