Artistul stradal francez C215 pictează „zâmbete și umanitate” pe pereții din Ucraina

Figură a artei stradale franceze, Christian Guémy, alias C215, a sosit în Ucraina, în plin război, pentru a acoperi pereţii cu imagini ale păcii şi inocenţei, relatează marţi AFP, citată de Agerpres.

Deasupra unei staţii de autobuz din Kiev, C215 aduce tuşa finală portretului în albastru şi galben al unei fetiţe, un contrast colorat cu clădirile dimprejur, distruse de bombardamente. „Este un semn de susţinere", a explicat pentru AFP artistul în vârstă de 48 de ani, cu un spray cu vopsea în mână. „Dacă asta poate aduce un pic de zâmbet sau un pic de umanitate într-o situaţie dificilă, atunci eu sunt mulţumit", a adăugat el.



In Lukianivska subway station, where Russian rockets have been fallen over a civilian district, especially a market, Ukrainian people can now find this replica of the parisien fresco I did two weeks ago to support their Resistance #istandwithukraine ???????? pic.twitter.com/srPuOnLkBz — C215 (@christianguemy) March 30, 2022

După invazia rusă, fostul colaborator al lui Banksy a realizat o frescă imensă cu aceeaşi fetiţă în culorile drapelului ucrainean pe o faţadă din sudul Parisului.

Însă, C215 mărturiseşte că „nu a avut de ales" decât să vină în Ucraina, în pofida pericolului, după ce s-a întâlnit cu ucraineni şi s-a întrebat zile întregi ce ar mai putea face pentru a-i ajuta.



„Nu eu m-am hotărât să vin la Kiev, ci picturile mele au decis pentru mine", a explicat el în timp ce localnicii se opreau să-l fotografieze în timpul lucrului.



Within civilian flats destroyed by Russian rockets in Zhytomyr, Ukraine #IStandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/5mIgy4w82M — C215 (@christianguemy) March 28, 2022





Fresca lui cu fetiţa cu coroniţă de flori în păr se află lângă o staţie de metrou şi o piaţă puternic avariate de bombardament



C215 has visited Ukraine and painted a number of portraits in the ruins of Kyiv.

1. Zelah a Syrian refugee

2. Painted near Babi Yar - the site where 30,000 Jewish people were killed by the Nazis.#StreetArt #C215 #Ukraine️ pic.twitter.com/Y926KQfaf8 — martin smith (@martin1smith2) April 5, 2022

„Este foarte intens să vezi contrastul cu clădirea bombardată din spate", a afirmat el.

„Dacă vrei să faci artă stradală care vorbeşte despre război, lucrarea trebuie să fie acolo unde se desfăşoară războiul şi trebuie să arate distrugerea şi situaţia din acea ţară".



„Un copil este inocent"



Parcursul lui C215 a fost complicat: a fost adus pe lume în 1973 la Bondy, în suburbiile Parisului, de o mamă adolescentă care s-a sinucis când el avea cinci ani.

in Jytomyr, near Belarus, in a flat destroyed by Russian rockets, i did this portrait of my son Gabin, thinking to him in this tiny room where an Ukrainian kid had to abandon his life to escape and survive #istandwithukraine ???????? pic.twitter.com/uf15Fdr07l — C215 (@christianguemy) March 28, 2022

Ruptura de mama primului său copil a fost un alt şoc profund. El a abandonat totul pentru a realiza, cu ajutorul şablonului, portretul fiicei sale pentru a-şi „canaliza depresia" şi a-şi dezvolta tehnica şablonului. Acum, acesta este afişat în mai multe cartiere ale capitalei ucrainene.

C215 a făcut pentru AFP turul lucrărilor sale: una a fost pictată pe un panou ruginit lângă turnul de televiziune al oraşului, vizat la începutul lunii martie de o lovitură cu rachete care a ucis cinci oameni. În altă parte, un portret al unei fetiţe apare în aceleaşi nuanţe, decolorate, ca şi vagonul de tramvai abandonat pe care a fost desenat, lângă un punct de control.



El a realizat un desen şi la Lvov, în vestul ţării, unde a fost lovit un depozit de combustibil în timpul şederii sale, dar şi la Jitomir (centru).

Universul copilăriei care îi domină operele - el a declarat că se simţea „prea francez, prea tragic" pentru a-şi continua colaborarea cu Banksy - este evident în lucrările sale din Ucraina. „Un copil este inocent, un copil nu trebuie să înfrunte războiul, iar în acest război sunt milioane de mame şi de copii care sunt împrăştiaţi în toată Europa", a spus el.

Plecând pe ploaie, C215 a spus că se va întoarce cu siguranţă la Kiev. Iar reacţia ucrainenilor la lucrările sale? „Super - asta mă face fericit", a declarat el.