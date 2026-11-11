Armata germană nu va mai utiliza drone fabricate în China, a declarat miercuri un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării, în contextul preocupărilor tot mai mari în rândul armatelor occidentale că acestea ar putea reprezenta un risc de securitate şi ar putea fi folosite pentru a transmite informaţii sensibile Beijingului, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Drone fabricate de producători chinezi au fost permise în trecut ca o opţiune eficientă din punct de vedere al costului pentru trasul la ţintă şi antrenamente, a precizat purtătorul de cuvânt. Acestea vor fi de acum înlocuite cu produse europene.

„Pentru a întări capacitatea de a-şi asigura mijloacele şi suveranitatea tehnologică a Bundeswehr, modelele chineze nu vor mai fi folosite", a precizat purtătorul de cuvânt într-un comunicat.

Nu există o interdicţie generală privind utilizarea unor sisteme din anumite ţări, a precizat purtătorul de cuvânt, adăugând că decizia este bazată pe evaluări de risc individuale menite să protejeze securitatea militară şi informatică.

Cotidianul german Der Spiegel este primul care a relatat despre această schimbare.

SUA și Polonia au interzis vehicule chineze în bazele lor militare

Comandanţi locali au primit permisiunea de a achiziţiona dronele în conformitate cu o strategie din 2024 care a inclus o „listă albă" de sisteme aprobate, inclusiv câteva produse de DJI cu sediul în China, cel mai mare producător de drone din lume, a relatat Der Spiegel.

DJI a afirmat în repetate rânduri că dronele nu prezintă un risc de securitate, iar în luna mai compania le-a transmis senatorilor americani că o evaluare independentă „nu a găsit nicio dovadă privind transmisii de date în afara SUA".

Ambasada Chinei la Berlin şi ministerele chineze al comerţului şi al afacerilor externe nu au răspuns imediat unei solicitări a Reuters de a comenta decizia.

SUA au interzis luna trecută autovehiculele fabricate de compania BYD din China în baza lor din Insula Okinawa, iar Polonia a interzis în februarie vehiculele fabricate în China din unităţi militare din cauza preocupărilor că senzorii lor ar putea fi utilizaţi pentru a colecta date sensibile.

Purtătorul de cuvânt a declarat că Ministerul german al Apărării nu are o interdicţie generală pentru vehiculele din anumite ţări sau fabricate de anumiţi producători, dar a spus că senzorii instalaţi pe vehiculele moderne sunt percepuţi drept potenţiale riscuri de securitate, iar de aceea accesul la situri militare sensibile poate fi restricţionat când este necesar.