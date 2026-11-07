Cele mai recente rezultate financiare ale companiilor americane și europene din industria de apărare arată că armamentul convențional continuă să genereze creșteri anuale importante ale veniturilor, chiar și în contextul unei cereri tot mai mari pentru senzori avansați, sisteme autonome și tehnologii de combatere a dronelor.

În loc să înlocuiască producătorii tradiționali de armament, dezvoltarea dronelor și a sistemelor autonome de luptă creează noi oportunități de afaceri pentru multe dintre aceleași companii.

De la sistemele de apărare împotriva dronelor până la senzorii avansați integrați în tancuri și avioane de luptă, tehnologiile care transformă câmpul de luptă modifică și chiar extind piețele pe care activează marii producători tradiționali de echipamente militare.

Industria armamentului convențional rămâne puternică

Compania americană Lockheed Martin a raportat o creștere de 24% a veniturilor din divizia de rachete în trimestrul al treilea, în timp ce RTX a obținut contracte de mai multe miliarde de dolari pentru sisteme de rachete deja consacrate.

În Europa, producătorul german de echipamente militare Renk a înregistrat o creștere de 46% a comenzilor pentru divizia de vehicule militare în primele nouă luni ale anului.

Totuși, aceleași rezultate financiare arată că granița dintre armamentul tradițional și noile tehnologii militare devine tot mai puțin clară.

Compania germană de electronică militară Hensoldt a raportat o creștere de 52% a veniturilor din divizia de sisteme optoelectronice.

Directorul financiar al companiei a declarat pentru CNBC că o mare parte din această creștere provine din echipamente militare convenționale, inclusiv tancuri și vehicule blindate.

În același timp, divizia de apărare antiaeriană a Rheinmetall, care include și sisteme de combatere a dronelor, a raportat o creștere a veniturilor de 63%.

Performanța acestei divizii vine însă într-un moment în care compania germană și-a redus estimările pentru întregul an, invocând întârzieri în derularea unor proiecte.

Un câmp de luptă în continuă transformare

Dezvoltarea dronelor transformă platformele militare tradiționale, în loc să le înlocuiască.

Tancurile și alte sisteme de armament sunt integrate tot mai mult în rețele de luptă interconectate, bazate pe schimbul de date și pe tehnologii digitale, potrivit Morningstar.

În ultimii cinci ani, în special după declanșarea invaziei ruse la scară largă în Ucraina, la începutul anului 2022, marii producători de armament au înregistrat creșteri importante ale portofoliilor de comenzi, pe fondul majorării cheltuielilor militare ale guvernelor din întreaga lume.

Cu toate acestea, majoritatea analiștilor consideră că actualul val de reînarmare reprezintă o schimbare structurală, care nu va fi întreruptă nici măcar de o eventuală încheiere a războaielor din Ucraina și Iran.

Un factor esențial este situația Europei, care trebuie să recupereze decalajele acumulate după decenii de subfinanțare a armatelor.

În același timp, incertitudinile tot mai mari privind garanțiile de securitate oferite de Statele Unite și posibilele acțiuni viitoare ale Rusiei determină statele europene să accelereze investițiile în apărare.

Totuși, îngrijorările investitorilor că evaluările bursiere ale companiilor din industria de apărare au crescut mai repede decât capacitatea acestora de a livra echipamentele comandate au afectat acțiunile din sector în acest an.

Presiunile au fost amplificate de mai multe situații în care au fost înregistrate întârzieri ale proiectelor și anulări de contracte.

Progresele tehnologice din domeniul militar, demonstrate în special de utilizarea pe scară largă a dronelor de către Ucraina pe front, au afectat suplimentar încrederea investitorilor în marii producători tradiționali de armament.

Aceștia se tem că noile tehnologii ar putea reduce cererea pentru echipamentele militare convenționale.

Dincolo de evoluțiile de pe front, NATO intenționează să investească peste 40 de miliarde de dolari în capacități de combatere a dronelor în următorii cinci ani.

Planurile vin în contextul în care secretarul general al Alianței, Mark Rutte, a avertizat că dronele au transformat fundamental modul în care sunt purtate războaiele moderne.