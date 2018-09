Aretha Franklin a fost înmormântată într-un sicriu placat cu aur, purtat într-un Cadillac roz

Pro TV

Detroit - orașul pe care Aretha Franklin l-a adorat - și-a luat adio de la legendara cântăreață americană, în cadrul unor funeralii grandioase, momentul culminant după 4 zile de omagii.

Regina muzicii soul s-a stins în 16 august, la 76 de ani.

Fostul președinte american Bill Clinton și reverendul Jesse Jackson s-au numărat printre personalitățile prezente la înmormântare. Iar artiști că Stevie Wonder sau Ariana Grande au oferit tributuri muzicale.

Sicriul placat cu aur de 24 de karate a fost purtat pe drumul spre biserica din Detroit într-un Cadillac roz. Familia nu a făcut întâmplător această alegere.

Aretha Franklin a cântat despre o călătorie fericită cu un Cadillac roz în piesa "Freeway of Love", lansată în 1985.

Iar lăcășul de cult, unde a avut loc ceremonia, a fost decorat cu uriaşe buchete de lavandă şi trandafiri.

Bill și Hillary Clinton - adică fostul președinte american și soția lui, fosta șefa a diplomației americane - reverendul Jesse Jackson și actrița Whoopi Goldberg s-au numărat printre personalitățile prezente.

"Noi nu am început că președinte, primă doamnă, senator, secretar de stat... Am început că fani ai Arethei. Era doar cu patru ani mai mare că mine și cu cinci mai mare ca Hillary... Când noi am absolvit colegiul, ea începuse să arate cu adevărat cine este.

Ascultați...

Este cheia spre libertate!

Dumnezeu să te binecuvânteze, Aretha! Te iubim."

Arethei Franklin i-au fost aduse multe tributuri muzicale, în timpul ceremoniei, care a durat aproape 7 ore.

Ariana Grande a cântat unul dintre marile hituri ale artistei - "You Make Me Feel Like A Natural Woman".

Iar Faith Hill's a interpretat o versiune a piesei "What A Friend We Have In Jesus".

Inițial, ceremonia era rezervată familiei și prietenilor apropiați. În cele din urmă, însă, au participat și 1.000 de fani. Imediat după aflarea acestei veşti, cei care au vrut să ia parte la funeralii s-au așezat la cozi impresionante în faţa bisericii din Detroit.

În ziua funeraliilor de la Detroit, Aretha Franklin a fost onorată și la Londra, la Palatul Buckingham, unde Fanfara Gărzii Galeze a interpretat piesa legendarei artiste - "Respect".

