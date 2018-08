Aretha Franklin a murit la vârsta de 76 de ani

Getty

Aretha Franklin, care se lupta de mai mulţi ani cu cancerul, a murit la Detroit, la vârsta de 76 de ani.

"Regina muzicii soul" s-a aflat în ultimele zile la domiciliu, sub îngrijiri medicale.

Născută în Memphis, pe 25 martie 1942, Aretha Franklin a învăţat de la artiste ca Mahalia Jackson şi Clara Ward. A colaborat mai întâi cu casa de discuri Columbia, care nu a reuşit să îi încadreze vocea şi stilul. În 1966, s-a mutat la Atlantic Records, iar producătorul Jerry Wexler a reşit să o aducă în lumina reflectoarelor. În următorii doi ani, a devenit cunoscută în întreaga Americă şi în Europa.

„Lady Soul” - un simbol al mândriei persoanelor de culoare - a fost premiată de Martin Luther King, în timp ce imaginea sa a apărut pe coperta revistei Time. A lansat 41 de albume de studio, a colaborat cu nume precum James Brown, Dionne Warwick, Luther Vandross, Eurythmics şi Lauryn Hill. În anii 1980, a apărut în comedia „The Blues Brothers ”, a intrat în topuri cu „Who's Zooming Who?” şi a lansat un duet cu George Michael, „I Knew You Were Waiting (For Me)”. În urmă cu doi ani, a interpretat melodia „(You Make Me Feel Like) A Natural Woman” la ceremonia Kennedy Center Honours, organizată de Barack Obama, preşedinte al Statelor Unite.

Coverul piesei „Respect” a lui Otis Redding a devenit, în interpretarea ei, un imn feminist care a transformat-o într-un simbol al mişcărilor pentru drepturile civile şi ale femeilor. În 1987, ea a devenit prima femeie care a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame. În 2015, a primit Presidential Medal of Freedom.

A câştigat, între altele, 18 premii Grammy, iar după o carieră de şase decenii a anunţat - în 2017 - că se retrage.

