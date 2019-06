Fiul lui Meghan și al lui Harry, cel mai tânăr star de benzi desenate. FOTO

Fiul lui Meghan și al lui Harry deja beneficiază de un tratament regal. Fanii benzilor desenate vor avea de acum prilejul de a citi despre Archie Andrews.

Pe coperta revistei apare adolescentul Archie Andrews, purtând o coroană și o robă cu margini din blană.

Eroul a apărut pentru prima dată în seria de benzi desenate ''Archie'', în 1941.

”Sunt bebeluşul”, a scris pe pagina sa oficială de Twitter Archie Comics, editorul care realizează seria de benzi desenate, la câteva minute după anunţarea numelui bebeluşului regal, potrivit The Sun.

”#BabySussex a fost botezat Archie. Ar avea mai mult sens dacă ar avea părul roşcat”, a scris pe Twitter autoarea canadiană de literatură Susie Moloney, referindu-se probabil la părul roşcat al lui Harry, şi adăugând imaginea personajului de benzi desenate.

