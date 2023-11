Aproximativ 40 de muncitori indieni au rămas blocați după ce un tunel rutier în construcție s-a surpat

”Cei 40 de muncitori blocaţi înăuntrul tunelului sunt în viaţă”, a anunţat duminică într-un comunicat un comandant de rang înalt din cadrul Forţei naţionale indiene de intervenţie în caz de catastrofe, Karamveer Singh Bhandari.

”Le-am trimis apă şi hrană”, a anunţat el.

Surparea a avut loc duminică, în Himalaya indiană, în timp ce un grup de muncitori părăsea locul construcţiei şi sosea o echipă de schimb.

Primul contact cu muncitorii a fost stabilit prin intermediul unui mesaj transmis pe o bucată de hâtrie, însă salvatoi au reuşit apoi să intre în comunicare cu ajtorul unor aparate radio.

Ei au precizat că au ”injectat” oxigen în zona surpată a tunelului şi că au reuşit să introducă hrană pe aceeaşi conductă.

”Câteva pachete mici cu hrană au fost trimise de o conductă care introduce oxigen în interior”, a declarat AFP, la locul catastrofei, Durgesh Rathodi, însărcinat cu salvarea în statul Uttarakhand, în Himalaya indiană.

????An under-construction tunnel in #Uttarkashi, #Uttarakhand collapsed

????Over 30 workers are feared trapped & a rescue operation is underway, expected to take 2-3 days

????tunnel is part of #CharDham Road Project, aiming to reduce journey from Uttarkashi to Yamunotri Dham by 26 kms pic.twitter.com/PhBTzGjriK