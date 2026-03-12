”Într-o nouă eră a dezordinii, este timpul ca China să regândească neintervenția?”, este titlul unui articol publicat joi de South China Morning Post (SCMP), importantă publicație din Hong Kong care s-a apropiat mult în ultimul timp de politicile lui Xi Jinping.

SCMP îl citează pe Zheng Yongnian, decanul Școlii de Politici Publice de la Universitatea Chineză din Hong Kong, influent consilier guvernamental și autor al biografiilor oficiale ale președintelui Xi Jinping.

Odată cu criza din Iran, lumea se află într-o „fază de junglă”, iar Beijingul ar trebui să lucreze la o nouă politică, de tipul intervenționism 2.0, spune ideologul guvernamental. Practic, cere Chinei să abandoneze doctrina sa de stat, binecunoscutul principiu de neintervenție, și să se implice în războiul din Iran.

”Întrucât Strâmtoarea Hormuz a fost transformată efectiv într-o armă în cadrul crizei din Iran, Beijingul ar trebui să depășească statutul său rigid de neintervenția și să ia măsuri specifice pentru a-și apăra interesele masive în străinătate”, declară Zheng Yongnian.

Apropiatul lui Xi Jinping consideră că pentru China este mai potrivit acum un ”intervenționism 2.0”, mai asertiv, dar care să evite excesele hegemonice sau tacticile ”brațului puternic” de tip american.

Consilier guvernamental: Neintervenționismul Chinei devine inacceptabil în dezordinea provocată de ”legea junglei”

Consilierul guvernamental susține că angajamentul Chinei față de „neintervenția absolută” devine din ce în ce mai inacceptabil, pe măsură ce ascensiunea „legii junglei” creează o dezordine din ce în ce mai evidentă în jocurile de putere egoiste din jurul conflictului din Iran.

Evaluarea sa a fost publicată de Greater Bay Area Review, un cont de socializare afiliat Universității Chineze din Hong Kong.

Teheranul a oprit traficul de mărfuri prin îngusta Strâmtoare Ormuz, un punct de legătură pentru o cincime din comerțul global cu petrol, după ce în urmă cu aproape două săptămâni, în urma unor atacuri comune americano-israeliene, liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis.

China a ”condamnat ferm” uciderea tiranului iranian și cere încetarea războiului din Iran, în condițiile în care circa 91% din petrolul persan este furnizat Bejingului. Pe de altă parte, Teheranul a recunoscut că primește ajutor, inclusiv militar, atât de la Rusia, cât și din China.