Rușii au bombardat un reactor nuclear din Harkov. ”Este imposibil de estimat amploarea pagubelor”

”The Kyiv Independent raportează că reactorul nuclear de cercetare din Harkov a fost lovit de bombardamentele rusești”, scrie The Guardian.

La scurt timp, Parlamentul Ucrainei a confirmat atacul, printr-o postare pe Twitter.

❗❗❗ WARNING

Russian army fired again at a nuclear research facility in Kharkiv

"It is currently impossible to estimate the extent of damage due to hostilities that do not stop in the area of the nuclear installation," — State Nuclear Regulatory Inspectorate.