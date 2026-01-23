Acum, consiliul a căpătat o viziune mult mai amplă. Poate că așa a fost gândit de la început, dar la Davos ambițiile sale au devenit mai evidente, aria de acțiune mult mai largă, iar ritmul mult mai alert, arată Sky News într-o analiză.

Mesajul este clar: da, Gaza – dar și da, tot restul.

De la zonă de război la oportunitate de investiții

În ceea ce privește Gaza, tentaculele planului de pace al lui Trump se extind vizibil.

La prima reuniune a membrilor consiliului, Jared Kushner – ginerele lui Trump și emisarul său itinerant pentru negocieri – a susținut o scurtă prezentare PowerPoint în care și-a expus viziunea despre cum Gaza ar putea fi redesenată și regândită ca un paradis al economiei de piață libere.

Mesajul său a fost limpede: Gaza nu ar trebui privită ca o zonă de război, ci ca o oportunitate de investiții și ca o șansă pentru un nou model economic.

În loc ca oamenii să ducă vieți susținute de ajutoare, a spus el, lumea ar trebui să creeze o Gaza alimentată de investiții și antreprenoriat.

Ambiția părea uriașă și, în același timp, într-un contrast izbitor cu realitatea: zeci de mii de oameni dormind în corturi sfâșiate, printre mormane de moloz care vor avea nevoie de ani întregi pentru a fi îndepărtate.

Un înlocuitor pentru ONU?

Una este să vorbești despre o renaștere amplă, și alta este să o realizezi efectiv.

Este, așadar, cinic să sugerezi că o structură născută dintr-un război din Orientul Mijlociu ar putea deveni un rival pentru Națiunile Unite?

Sincer, probabil că nu.

A câștigat cineva vreodată subestimând ambiția unui președinte american?

În primul rând, ONU nu este cea mai populară organizație din lume. În ciuda aspirațiilor și a misiunilor sale umanitare, s-a confruntat cu o listă interminabilă de critici, fiind acuzată de la părtinire instituționalizată până la corupție generalizată.

Israelul, care privește organizația cu un dispreț deosebit, a început în această săptămână demolarea sediului UNRWA din Ierusalim – agenția ONU creată pentru sprijinirea refugiaților palestinieni, pe care Israelul a acuzat-o în mod repetat că ar facilita activitatea Hamas.

ONU a respins aceste acuzații și a descris demolarea drept „un atac fără precedent”.

Israelul va face parte din noul consiliu. Mai mulți oficiali israelieni mi-au spus că ar prefera, fără ezitare, să negocieze cu Casa Albă decât cu ONU, indiferent cât de imprevizibilă ar fi administrația americană.

Desigur, există nenumărați alții în lume care ar sări în apărarea ONU. Dar chiar și liderul organizației recunoaște că aceasta se luptă să-și mențină poziția dominantă în diplomația globală.

Consiliul pentru Pace nu va înlocui ONU prea curând. De fapt, există șanse mari să nu facă acest lucru niciodată – mai ales dacă va continua să fie privit cu dispreț de Europa.



