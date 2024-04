Hamas a făcut publică o înregistrare cu un ostatic israelian care îl critică pe Netanyahu: „Să vă fie ruşine”. VIDEO

Tânărul pare palid şi slăbit şi are o mână amputată. Acesta este primul semn de viaţă pentru acest americano-israelian de 23 de ani de la răpirea sa, informează postul de televiziune israelian i24News.

The Goldberg-Polin family confirms the use and publication of their son's, Hersh, video, which was released today by the despicable terror organization Hamas, after 201 days in captivity. 133 hostages have been held by Hamas for over 200 days. The cry of Hersh is the cry of all… pic.twitter.com/K63yT96xIm