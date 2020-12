Alertă în Germania, după ce o mașină a intrat în câțiva oameni: ”Sunt morți și răniți”

Știrea este în curs de actualizare!

Deocamdată nu se știe dacă este vorba despre un accident sau o acțiune teroristă.

”Câteva persoane sunt rănite, după ce au fost lovite de o mașină în zona pietonală în #Trier. Vă rugăm să evitați zona, poliția se află la fața locului împreună cu alte servicii de urgență” - a anunțat Poliția din Trier pe rețeaua de socializare.

”Sunt șocată. Mă aflam la șantier, în orașul Trier, și 10 minute mai târziu cineva a intrat cu mașina în oameni. Noi am fost exact acolo cu câteva minute înainte. Sunt morți și răniți” - a scris pe Twitter un utilizator.

I am so shocked.

I was just at a construction site in the city "Trier" and 10 minutes later someone crashed into people with a car. We were standing right on the spot minutes before...

There are deaths and injuries.