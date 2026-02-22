Primele explozii au avut loc în capitala Ucrainei în jurul orei 4:00 dimineaţa, ora locală, potrivit unui jurnalist al Kyiv Independent aflat la faţa locului. Alte explozii au fost auzite în jurul orei 4:30 dimineaţa.

„Inamicul atacă capitala cu arme balistice. Vă rugăm să rămâneţi în adăposturi până când se va da semnalul de încetare a alertei”, a declarat Timur Tkacenko, şeful Administraţiei Militare a Oraşului Kiev.

Autorităţile au emis prima alertă de raid aerian la ora 3:56 dimineaţa, ora locală. Alerta a fost extinsă ulterior la întreaga Ucraina la ora 4:47 dimineaţa, ora locală, când bombardierele ruse au decolat, potrivit Forţelor Aeriene.

Alte explozii au fost auzite la Kiev în jurul orei 5:13 dimineaţa, potrivit unui reporter aflat la faţa locului.

Rusia atacă în mod regulat infrastructura civilă ucraineană, inclusiv clădiri rezidenţiale şi infrastructura energetică.

Un atac cu drone ruseşti în regiunea Sumi din nord-estul Ucrainei a ucis doi fraţi şi un cuplu căsătorit, în timp ce un atac cu rachete a avariat o unitate de producţie aparţinând companiei multinaţionale americane Mondelez, au raportat autorităţile pe 21 februarie.

Cei doi fraţi au fost răniţi iniţial de un dispozitiv exploziv lansat de o dronă şi transportaţi la spital, a raportat guvernatorul regiunii Sumy, Oleh Hryhorov.

„Pe drumul spre spital, ruşii au atacat în mod deliberat vehiculul de urgenţă cu o dronă de luptă”, a adăugat el. Al doilea atac rus i-a ucis pe cei doi fraţi.

În decursul unei zile, cel puţin cinci persoane au fost ucise şi alte 30 au fost rănite în atacurile ruseşti împotriva Ucrainei, au declarat autorităţile locale pe 18 februarie.