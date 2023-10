Alertă cu bombă la Palatul Versailles. Vizitatorii au fost evacuați de urgență | VIDEO

"Din motive de securitate, vizitatorii Palatului Versailles a fost evacuați. Acesta se va redeschide de îndată ce vor fi efectuate verificări", a confirmat instituția pe contul său X (fostul Twitter).

Decizia de evecuare a persoanelor aflate în Palatul Versailles a fost luată după ce un mesaj referitor la o amenințare cu bombă a fost difuzat pe platforma moncommissariat.fr.

Este pentru a șasea oară într-o săptămână când Palatul Versailles este evacuat din cauza unei amenințări cu bombă. Zona a fost evacuată și închisă sâmbătă, marți, miercuri, joi și vineri.

The Palace of Versailles in France is being evacuated for the 6th time this week due to a bomb threat. pic.twitter.com/f3R7p3V0Bt