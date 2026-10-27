Deși Donald Trump nu candidează, rezultatul poate influența decisiv cât de ușor își va putea pune în aplicare agenda în ultimii doi ani de mandat.

Așadar, americanii vor vota toate cele 435 de locuri din Camera Reprezentanților, ai cărei membri sunt aleși pentru mandate de doi ani.

35 de locuri din Senat, unde mandatele sunt de șase ani și doar aproximativ o treime dintre senatori sunt realeși la fiecare doi ani. În majoritatea statelor au loc alegeri pentru guvernatori și alte funcții locale.

Aceste alegeri midterm au o importanță majoră peste Ocean. Acum, republicanii controlează ambele camere al Congresului. Dacă democrații câștigă majoritatea în cel puțin una dintre ele, ar putea bloca sau întârzia o parte dintre inițiativele legislative ale lui Trump, ar putea intensifica investigațiile asupra administrației și ar avea mai multă influență asupra agendei politice.

Dacă republicanii își păstrează majoritățile, președintele va avea condiții mai favorabile pentru a-și continua programul politic.

Ce reprezintă votul pentru Trump

Totodată, aceste alegeri sunt considerate și un test al popularității lui Donald Trump, după primii doi ani de mandat.

Alegătorii își pot exprima astfel nemulțumirea sau susținerea față de administrație, chiar dacă numele lui Trump nu apare pe buletinul de vot.

Printre temele importante ale campaniei se numără costul vieții, inflația, locuințele, sănătatea și imigrația. Rezultatul poate influența și dezbaterea politică în perspectiva alegerilor prezidențiale din 2028.

În concluzie, americanii nu aleg un nou președinte, ci decid cine controlează Congresul. Acest lucru, însă, poate determina cât de multă libertate de acțiune va avea Donald Trump în ultimii doi ani ai mandatului său.

Ce ar însemna o victorie a democraților la alegerile „midterm” din SUA

O victorie a democraților la alegerile de la jumătatea mandatului (blue wave - valul albastru n. trad. - expresia folosită în politica americană pentru a descrie o victorie electorală amplă a Partidului Democrat) ar putea schimba raportul de forțe la Washington și ar limita capacitatea președintelui Donald Trump de a-și pune în aplicare agenda politică.

Democrații încearcă să câștige suficiente mandate pentru a prelua controlul uneia sau ambelor camere ale Congresului, în prezent controlate de republicani. Miza principală este Camera Reprezentanților, unde toate cele 435 de locuri sunt supuse votului, în timp ce în Senat sunt în joc 35 de mandate.

Dacă democrații obțin majoritatea în Camera Reprezentanților, ar putea bloca sau modifica proiecte legislative ale administrației Trump și ar putea intensifica investigațiile parlamentare asupra președintelui și a membrilor guvernului. În cazul în care câștigă și Senatul, influența lor asupra agendei legislative și asupra unor numiri importante în administrația federală ar crește.

Ultimele sondaje arată că democrații sunt preferați cu 47% dintre alegătorii înregistrați pentru alegerile din Congres, față de 35% pentru republicani - un avans de 12 puncte procentuale. Totodată, doar 31% dintre americani aprobă activitatea lui Donald Trump, se arată în cel mai recent sondaj Reuters/Ipsos.

Inflația, marea problemă a lui Trump. Republicanii riscă să plătească pentru ea

Cu o săptămână înaintea alegerilor „midterm” din SUA, Donald Trump se confruntă cu nemulțumirea alegătorilor din cauza inflației și a creșterii costului vieții. În ultimele 12 luni, prețurile de consum au crescut mai rapid decât salariile, iar combustibilul și locuințele au devenit mai greu de suportat pentru multe familii. Un plin pentru un camion Ford F-150 costă acum aproximativ 100 de dolari, cu 30 de dolari mai mult decât în urmă cu un an.

Deși Trump susține că Statele Unite au intrat într-o „epocă de aur” economică, președintele nu și-a îndeplinit promisiunea de a reduce costurile. Nemulțumirea alegătorilor ar putea afecta șansele republicanilor de a păstra controlul Congresului, conform Associated Press.

„Națiunea noastră o duce mai bine acum decât a dus-o vreodată”, afirmă Trump, promițând că dobânzile și prețurile petrolului vor scădea după încheierea războiului cu Iranul. El respinge preocupările legate de costul vieții, numind „accesibilitatea” „o înșelătorie a democraților” și susținând că „nu înseamnă nimic pentru nimeni”.

Între timp, prețurile record la motorină au crescut costurile transportului și agriculturii, complicând situația republicanilor inclusiv în state conservatoare precum Iowa, Kansas, Ohio și Texas.

„Costurile sunt, fără îndoială, primul lucru despre care vorbesc oamenii. Dar îi preocupă și faptul că salariile lor nu țin pasul cu scumpirile”, a declarat Liz Shuler, președinta federației sindicale AFL-CIO, descriind situația drept „o dublă lovitură”.

La rândul său, Stephen Moore, fost consilier economic al lui Trump, a declarat: „Oamenii detestă să plătească mai mult pentru benzină, iar prețurile au crescut foarte mult”. Acesta a adăugat că războiul cu Iranul a avut „un impact major asupra economiei” și că „republicanii ar putea plăti un preț politic ridicat pentru asta”.

În campanie pentru democrați, Obama îl atacă dur pe Trump

Fostul președinte american Barack Obama a revenit sâmbătă în campanie cu un miting în Ohio pentru a-i susține pe candidații democrați la alegerile de la mijloc de mandat din 3 noiembrie, ocazie cu care l-a criticat dur pe liderul de la Casa Albă, Donald Trump, relatează AFP, potrivit Agerpres.

''După doi ani de haos, cruzime, corupție și incompetență cum nu am mai văzut în era modernă, aveți șansa să spuneți: 'Ajunge. Votăm pentru schimbare aici, în Ohio''', a declarat el la Cleveland.

Democratul în vârstă de 65 de ani și-a criticat aspru succesorul la Casa Albă, a cărui administrație o consideră direct responsabilă pentru creșterea costului vieții.

''Actualul președinte a ales să ia o serie de decizii proaste. În primul rând, a decis să înceapă un război inutil pe care nimeni nu l-a cerut'', a afirmat el.

Barack Obama i-a îndemnat, de asemenea, pe cei prezenți să voteze cât mai curând posibil, deoarece votul anticipat este deja deschis în acest stat industrial nordic.

''Nu amânați, nu vă eschivați de la datorie'', a declarat Barack Obama.

Fostul președinte își menține o popularitate considerabilă în rândul bazei democrate, pe care încearcă să o valorifice în sprijinul candidaților partidului său în următoarele alegeri cruciale.

În Ohio, fostul senator democrat Sherrod Brown va încerca o revenire împotriva actualului senator republican Jon Husted, în timp ce cursa pentru funcția de guvernator va fi disputată între democrata Amy Acton și republicanul Vivek Ramaswamy, fost candidat la alegerile primare prezidențiale din 2024.

După Cleveland, Barack Obama se va îndrepta duminică spre nord, în Michigan, pentru un miting la Detroit, alături de Abdul El-Sayed, candidatul democrat la Senat.

În acest oraș cu o populație afro-americană numeroasă, primul președinte de culoare din istoria SUA a fost chemat să mobilizeze alegătorii în sprijinul acestui epidemiolog în vârstă de 41 de ani.

Deși ambele locuri de senator ale statului Michigan sunt deținute în prezent de democrați, Abdul El-Sayed, din aripa stângă a partidului, este la egalitate cu republicanul Mike Rogers în sondaje.

''Obama a fost un președinte extrem de incompetent!'', a reacționat Donald Trump duminică pe rețeaua sa de socializare Truth Social.

''A dat Iranului miliarde de dolari și a deschis calea pentru armele sale nucleare'', a afirmat el, referindu-se la un acord semnat între Washington și Teheran în 2015, când Obama era președinte, care a relaxat sancțiunile împotriva Iranului în schimbul unei reduceri drastice a activităților nucleare ale Teheranului.

În timpul primului său mandat, Trump s-a retras din acest acord și a impus sancțiuni, inclusiv asupra țărilor care au cumpărat petrol iranian.