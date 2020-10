Alegeri în SUA, 2020. Un sondaj prezentat de CNN îl arată pe Joe Biden câștigător

Avantajul electoral al lui Joe Biden față de președintele Donald Trump s-a mărit, iar fostul vicepreședinte este preferat în ceea ce privește intențiile de vot.

Aceasta este concluzia celui mai recent sondaj, realizat de SSRS la nivel național în SUA, la comanda CNN, cu mai puțin de o lună înainte de ziua alegerilor.

Astfel, printre votanții probabili, 57 % spun că îl susțin pe Biden, iar 41 % pe Trump, într-un sondaj care a fost realizat după prima dezbatere dintre cei doi candidați, dar și după ce infectarea cu Covid-19 a președintelui SUA a fost făcută publică.

Indiferent de avansul lui Biden, cursa pentru Casa Albă se va reduce în cele din urmă la o mână de state care vor conduce rezultatul în Colegiul Electoral.

Fostul vicepreședinte conduce în mai multe dintre aceste ”câmpuri de luptă” critice, dar cu marje mai înguste decât avantajul său la nivel național. ”Un sondaj nu este o previziune a modului în care alegerile se vor desfășura, în cele din urmă, ci este un instantaneu al cursei electorale, așa cum se desfășoară în prezent” - menționează cei de la CNN.

Probabil că alegătorii preferă, în linii mari, Biden în locul lui Trump, din cauza unor probleme pe care alegătorii le consideră extrem de importante în cursă:

- focarul de coronavirus (59% preferă Biden, 38% Trump)

- asistența medicală (59% preferă Biden, față de 39% Trump)

- inegalitatea rasială în America (62% Biden, 36% Trump)

- nominalizarea la Curtea Supremă (57% - 41%)

- criminalitate și siguranță (55% - 43%)

Cei doi sunt aproape la egalitate atunci când vine vorba despre cine ar gestiona mai bine economia: 50% spun Biden, 48% Trump.

Evaluările favorabile lui Biden s-au îmbunătățit, 52% dintre americani spunând acum că au o impresie pozitivă despre fostul vicepreședinte, în comparație cu 39% care au o viziune pozitivă asupra lui Trump.

De asemenea, alegătorii îl consideră pe Biden candidatul care ar putea să unească spiritele din țară (61% Biden la 33% Trump), dar și onest și de încredere (58% Biden, 33% Trump), căruia îi pasă de oamenii simpli (58% Biden, 38% Trump), care are un plan clar de rezolvare a problemelor națiunii (55% - 39%) și care ar ține America departe de pericole (55% până la 43%).

Biden și-a extins avantajul față de Trump și în rândul femeilor, de la 57% vs. 37%, în septembrie, la 66% vs. 32% acum. Această schimbare înseamnă pentru el câștiguri substanțiale în rândul voturilor exprimate de femeile albe cu studii superioare, dar și al femeilor de culoare. În rândul persoanelor de culoare, avantajul lui Biden a crescut de la 59% vs. 31%, în septembrie, la 69% vs. 27% acum.

Fostul vicepreședinte a obținut, de asemenea, simpatia alegătorilor mai tineri, moderați și independenți, în ultima lună.

”Este important de reținut că aceste creșteri ale sprijinului pentru Biden nu au venit după scăderi substanțiale ale sprijinului pentru Trump. Susținătorii de bază ai președintelui rămân la fel, dacă nu chiar mai mulți. În rândul bărbaților albi fără studii universitare, de exemplu, sprijinul pentru Trump a crescut de la 61% în septembrie la 67% acum. Dar Trump nu pare să fi obținut câștiguri în rândul grupurilor sociale pe care campania sa trebuie să le atragă, pentru a mai tăia din poziția de lungă durată a lui Biden.” - mai notează CNN.