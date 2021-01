Alarmă la Washington. Capitoliul este în ”lockdown” din cauza unor ”amenințări de securitate”

Știrea este în curs de actualizare!

Jurnalistul Jackson Proskow a postat pe Twitter o înregistrare video în care se vede fum deasupra clădirii Capitoliului - cu doar 2 zile înainte de ceremonia de învestire a lui Joe Biden în funcția de președinte al SUA.

”Repetiția pentru învestire pare să fie evacuarea. Anunț de urgență pe terenul Capitolului.” - a scris el pe rețeaua de socializare.

BREAKING: Smoke rising behind Capitol building. Inauguration rehearsal appears to be evacuating. Emergency announcement playing at Capitol grounds. pic.twitter.com/86J9S8CsMY