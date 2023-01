Al doilea atac în Ierusalimul de Est, în nici 24 de ore: Două persoane rănite de un copil de 13 ani | VIDEO

UPDATE. Atacatorul, care a fost „neutralizat şi rănit”, este un palestinian în vârstă de 13 ani, originar din Ierusalimul de Est, partea arabă a oraşului, conform AFP și news.ro.

Atacul a avut loc în situl arheologic al Cetăţii lui David, în cartierul palestinian Silwan.

????Reports confirmed that terrorist in shooting attack in Jerusalem on Saturday morning was a 13-year-old from the east Jerusalem neighborhood of Silwan

The terrorist was shot and wounded during the attack and transported to hospital pic.twitter.com/YQJFor0qRt