AIEA: Situația de la centrala nucleară Zaporojie, din ce în ce mai alarmantă. Există „risc real de dezastru nuclear”

Atacurile de vineri sunt "ultimele dintr-o lungă listă de informaţii din ce în ce mai alarmante", a denunţat directorul general al AIEA, Rafael Grossi, spunând că ele demonstrează un "risc real de dezastru nuclear care ar putea ameninţa sănătatea şi mediul în Ucraina şi nu numai", se arată într-un comunicat al agenţiei onusiene cu sediul la Viena, conform Agerpres.

Zaporizhzhia NPP operates with the risk of radiation and fire safety☣️

As a result of the attack on the Zaporizhzhya NPP, the emergency protection tripped on one of the power units, and one of the three working power units was turned off #RussiaTerroristState #StopRussiaNOW pic.twitter.com/JFE22NFDQf