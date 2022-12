Accidente grave, soldate cu numeroase decese şi persoane rănite, care au avut loc, în 2022, la nivel mondial

Cel mai recent și grav accident rutier s-a petrecut pe 12 noiembrie, 2022, în Egipt. Accidentul s-a soldat cu moartea a cel puţin 19 persoane și rănirea a altor șase, după ce un autobuz încărcat cu pasageri s-a prăbuşit într-un canal la Al Mansoura.

Pictures: A tragic accident kills 16 people and injures others, after a passenger bus overturned inside a "canal" in Dakahlia Governorate, #Egypt pic.twitter.com/jXm9ytMCVU — MBIRE TV ZIMBABWE (@MbireZimbabwe) November 12, 2022



Echipele de salvare au salvat circa 17 persoane, după ce autovehiculul a căzut în canal, scrie Agerpres. Victimele au fost blocate în autobuz după ce acesta s-a prăbuşit în apă, potrivit site-ului Al Masri al Youm.

În luna iulie, 25 de persoane au murit şi alte 35 au fost rănite când autobuzul în care se aflau s-a izbit de un camion parcat pe marginea drumului, în centrul Egiptului.

Accidentele rutiere sunt frecvente în Egipt, unde drumurile sunt adesea prost întreţinute şi regulile de circulaţie nu sunt respectate.

15 octombrie - Carnagiu pe o șosea din Columbia. Cel puţin 20 de persoane şi-au pierdut viaţa şi 15 au fost rănite într-un accident de autocar. Printre răniţi s-a numărat o fetiţă de trei ani şi un băieţel de opt ani.

“El bus llevaba una capacidad de 33 pasajeros y dos conductores, para un total de 35 personas. Tenemos 20 personas fallecidas y 15 heridas, entre los que hay dos menores de edad”: coronel Óscar Lamprea sobre accidente en la vía Panamericana. Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/0p5kRhctrb — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 15, 2022

Autocarul, care circula între portul Tumaco şi oraşul Cali, s-a răsturnat pe drum din cauza unei „defecţiuni mecanice”.

18 septembrie - 27 de persoane au murit într-un accident de autobuz produs în sud-vestul Chinei, pe o autostradă din provincia muntoasă Guizhou. În autobuz se aflau 47 de persoane.

Twenty-seven people were killed and 20 others injured after a bus turned on its side in #China's Guizhou Province early Sunday morning. pic.twitter.com/TTMYugVg6Q — IANS (@ians_india) September 18, 2022



20 august - Cel puţin 34 de persoane au fost ucise şi aproape 60 au fost rănite în două accidente rutiere survenite la un interval de câteva ore în sud-estul Turciei. O ambulanţă, o maşină de pompieri şi un vehicul cu o echipă de jurnalişti, care se deplasaseră la locul unui alt accident, au fost lovite în plin de un autocar.

I thought that it was just acting in a series or a movie, but unfortunately it was a real, tragic accident; May God have mercy on all those who lost their lives and speedy recovery to all the injured ????????????????#Mardin pic.twitter.com/9DjM6NSNjM — Chirine Abdallah ???????? (@chirineabdallah) August 20, 2022

22 iulie - 30 de persoane au murit carbonizate şi alte câteva au fost grav rănite într-un accident între două autobuze şi un autoturism pe o şosea din statul Kaduna, în nord-vestul Nigeriei.

11 iunie - 8 persoane şi-au pierdut viaţa şi 10 au fost rănite într-un accident rutier produs în nord-vestul Turciei. Un microbuz, care transporta persoane la o nuntă, a intrat în coliziune cu un camion în districtul Dursunbey din Balikesir.

At least 7 killed in traffic accident in Turkey's westhttps://t.co/q97FTXcO37 pic.twitter.com/M42ssiDF4J — Hürriyet Daily News (@HDNER) June 11, 2022

3 mai - Cel puţin 27 de persoane au murit şi alte 12 au fost rănite într-un accident rutier grav petrecut în vestul Ucrainei. În accident au fost implicate mai multe vehicule: un autocar, un microbuz şi o autocisternă.

13 aprilie - 10 morţi, între care 4 francezi, un belgian şi 5 egipteni şi-au pierdut viaţa într-un accident de autocar la Asuan, în sudul turistic al Egiptului. Alţi 14 turişti au fost răniţi când autocarul în care se aflau a intrat în coliziune cu o maşină pe drumul deşertic lung de aproape 300 km, care duce la cele două temple de la Abu Simbel.

#Egypt : Ten people have died in road accident involving tourist bus in #Aswan region - 14 others have been injured - 4 French & 1 Belgian among the dead #أسوان #مِصر https://t.co/ppqIn8BoFo — sebastian usher (@sebusher) April 13, 2022

31 martie - Un autocar care transporta muncitori a căzut într-o râpă în sudul Braziliei, iar 10 persoane au murit şi 21 au fost rănite. Accidentul a avut loc pe un drum în apropiere de Sapopema, oraş situat la 300 de km de Curitiba, capitala statului Parana.

20 martie - Şase persoane au murit şi 26 au fost rănite după ce un autovehicul a intrat în participanţii la un carnaval în localitatea belgiană Strépy-Bracquegnies, în sudul ţării.

À Strépy, même si le carnaval se poursuit, une minute de silence sera respectée en hommage aux victimes du drame et il n’y aura pas de feu d’artifices. @lesoir pic.twitter.com/7BCNCL4EKV — Frédéric Delepierre (@fred_delepierre) March 20, 2022

18 martie - Nouă persoane au murit în statul american Texas, după ce un băiat de 13 ani, care conducea un pick-up, a intrat frontal într-o camionetă în care se afla şi o echipă universitară de golf. Poliţia locală a informat că şase jucători de golf de la Universitatea Southwest (New Mexico) şi antrenorul lor şi-au pierdut viaţa în accident. Adolescentul de 13 ani şi tatăl său de 38 de ani au murit şi ei.



10 februarie - Cel puţin 20 de persoane şi-au pierdut viaţa şi alte aproximativ 30 au fost rănite, când un autocar a căzut într-o prăpastie între localităţile Tayabamba şi Trujillo, în regiunea Libertad (nord).

30 ianuarie - Nouă persoane şi-au pierdut viaţa într-un carambol provocat de un şofer care a ignorat culoarea roşie a semaforului, intrând în coliziune cu alte cinci autovehicule, în oraşul Las Vegas (statul Nevada, vestul SUA).

30 ianuarie - Cel puţin 11 persoane şi-au pierdut viaţa şi 18 au fost rănite când un autocar a căzut într-o prăpastie din regiunea Cochabamba din centrul Boliviei.

8 ianuarie - Două vehicule ce transportau pasageri s-au ciocnit în peninsula egipteană Sinai, provocând moartea a 17 persoane. De asemenea, 17 persoane au fost rănite.

