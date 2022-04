10 morţi, inclusiv 4 francezi şi un belgian, într-un accident de autobuz în Aswan

În plus, alte 14 persoane au fost rănite - opt francezi şi şase belgieni - şi se află în „stare stabilă” după ce au fost internate pentru „fracturi, vânătăi şi răni superficiale”, precizează un comunicat de presă remis de guvernorat.



#Egypt : Ten people have died in road accident involving tourist bus in #Aswan region - 14 others have been injured - 4 French & 1 Belgian among the dead #أسوان #مِصر https://t.co/ppqIn8BoFo