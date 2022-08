Carnagiu provocat de un camion rămas fără frâne, în Turcia. Sunt 16 morţi şi 29 de răniţi. VIDEO

'Şaisprezece persoane şi-au pierdut viaţa şi alte 29 au fost rănite, dintre care opt grav, într-un accident survenit din cauza ruperii frânelor unui camion care a intrat într-o mulţime la Derik', în provincia Mardin, a transmis ministrul Fahrettin Koca pe Twitter, informează Agerpres.

Imagini video difuzate de presa turcă arată cum un şofer pierde controlul camionului, lovind în plină viteză mai multe vehicule şi pietoni care încercau să fugă.

I thought that it was just acting in a series or a movie, but unfortunately it was a real, tragic accident; May God have mercy on all those who lost their lives and speedy recovery to all the injured ????????????????#Mardin pic.twitter.com/9DjM6NSNjM