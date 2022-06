Opt morţi şi 10 răniţi într-un accident rutier din Turcia. Mai multe persoane mergeau la o nuntă

Trei dintre răniţi sunt în stare critică la un spital din oraşul Balikesir, a scris ministrul pe Twitter.

Un microbuz, care transporta persoane la o nuntă, a intrat în coliziune cu un camion în districtul Dursunbey din Balikesir, potrivit agenţiei de presă Anadolu. Cauza accidentului nu a fost imediat clară.

Guvernatorul din Balikesir, Hasan Sildak, a spus că are loc o anchetă în acest caz. El a menţionat drept cauze ale accidentului carosabilul alunecos şi schimbarea necorespunzătoare a benzii de circulaţie.

Ploile abundente din Turcia au provocat inundaţii mari, iar o persoană şi-a pierdut viaţa în capitala Ankara. Potrivit prognozei, ploile vor continua în următoarele cinci zile.

