Cel puţin nouăsprezece morţi şi şase răniţi într-un accident rutier, în Egipt

Autobuz de pasageri s-a răsturnat într-un canal, în guvernoratul Dakahlia, scrie Palestine News 24/7, pe Twitter.

Accidentele rutiere sunt frecvente în Egipt, unde drumurile sunt adesea prost întreţinute şi regulile de circulaţie nu sunt respectate, conform AFP, citată de News.ro.

Pictures: A tragic accident kills 16 people and injures others, after a passenger bus overturned inside a "canal" in Dakahlia Governorate, #Egypt