Caz tragic în India. 16 oameni au fost striviți de tren, după ce s-au culcat pe calea ferată

Accidentul s-a produs în regiunea Karmad din districtul Aurangabad, la circa 390 km este de capitala statului, Mumbai, relatează Times of India.

"Migranţii, care merseseră de-a lungul liniilor, s-au culcat pe calea ferată. Ei au ajuns sub roţile unui tren de marfă în această dimineaţă", a comunicat telefonic şeful poliţiei locale, Vishal Nehul.

Over a dozen people crushed to death after a train runs over them in the limits of Karmad police station in #Aurangabad

Toate victimele sunt bărbaţi adulţi care se îndreptau spre satele lor natale din statul Madhya Pradesh, a indicat poliţia, potrivit Agerpres.

Un alt bărbat din grupul de 20 a fost rănit şi a fost dus la spital pentru tratament.

"Nu este clar de ce şi-au pus vieţile în pericol. Poate au crezut că era sigur să doarmă pe calea ferată, că nu vor circula trenuri în timpul restricţiilor din cauza epidemiei", a declarat un alt poliţist, precizând că a fost deschisă o anchetă.

"Astăzi (vineri - n.red.), la primele ore ale dimineţii, după ce a văzut câţiva muncitori pe linia feroviară, (mecanicul de locomotivă) a încercat să oprească trenul, dar în cele din urmă i-a lovit", a comunicat Ministerul Căilor Ferate.

I’m so sorry to my fellow countrymen that the people responsible for looking after us,have been the reason of every misfortune because of their selfishness and greed they can’t think beyond themselves.This nvr wud hv hpnd if d #lockdown ws planned.

So many lives lost#Aurangabad pic.twitter.com/pkaYw9SVqe