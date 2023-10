Accident teribil în Italia. Un autobuz a căzut de pe podul care leagă Veneția de Mestre. Sunt zeci de morți și de răniți

UPDATE. Preşedintele regiunii Veneto, Luca Zaia, spune că victimele sunt de diferite naţionalităţi, nu doar italieni.

„Este o tragedie de proporţii uriaşe: bilanţul provizoriu vorbeşte de cel puţin 21 de victime şi peste 20 de persoane internate în spitalele din Veneto, multe dintre ele în stare foarte gravă. Din păcate, în accident au fost implicaţi şi câţiva minori", a declarat preşedintele regiunii Veneto, Luca Zaia.

Operaţiunile de extragere şi identificare a cadavrelor sunt încă în curs de desfăşurare, a mai spus preşedintele regiunii.

UPDATE. Potrivit tg24.sky.it, autocarul fusese închiriat de un camping pentru oaspeţi, iar la bord se aflau turişti.

Autocarul nu efectua o cursă regulată, ci era un vehicul închiriat pentru oaspeţi de către un camping din Marghera. Vehiculul aparținea companiei „La Linea", care asigura în mod normal legătura între camping şi Veneţia.

UPDATE. Până în acest moment salvatorii au identificat 21 de morți. Numărul victimelor rămâne încă incert, conform corrieredelveneto.corriere.it.

Printre victime s-ar afla și doi copii. Șoferul autobuzului a murit în urma impactului.

UPDATE. Unitatea sanitară locală 3 din Veneția a activat protocolul „urgențe majore", care presupune punerea la dispoziție a tuturor camerelor de urgență ale spitalelor și chemarea personalului medical aflat în zile libere.

UPDATE. Circulația trenurilor între Mestre și stația Santa Lucia din Veneția a fost blocată.

Știrea inițială

Autobuzul în care se aflau mai multe persoane ar fi plonjat de pe Via dell'Elettricità și a căzut pe linia de cale ferată care trece pe lângă drum, în stația Mestre, conform rainews.it.

După ce s-a izbit de pasarelă autobuzul a luat foc. Accidentul s-a produs pe un pasaj suprateran din Mestre construit peste linia de cale ferată.

Impactul s-a produs pe pasarela de pe breteaua de acces dinspre Mestre spre Marghera și autostrada A4, cu puțin timp înainte de ora 20.00.

În timp ce mergea pe pod, autobuzul a rupt balustrada, a plonjat de la aproximativ 10 metri, după care a luat foc. Multe dintre victime au murit carbonizate.

Numeroase ambulanțe și vehicule ale pompierilor s-au deplasat la fața locului.

Dinamica accidentului nu este deocamdată clară și nici nu se știe dacă este vorba de un autobuz turistic sau de un autocar.

Conform ansa.it, Bilanțul provizoriu al accidentului în care a fost implicat autobuzul a fost de cel puțin 18 morți, aceștia fiind transferați la morgile spitalelor locale. De asemenea, zeci de persoane au ajuns în spital rănite, unele dintre ele în stare foarte gravă.

Linia de cale ferată între Mestre și Veneția a fost suspendată din cauza accidentului.

Georgia Meloni a transmis condoleanțe

„Îmi exprim cele mai profunde condoleanțe, personale și ale întregului Guvern, pentru gravul accident care a avut loc la Mestre. Gândurile mele sunt alături de victime și de familiile și prietenii acestora. Sunt în strânsă legătură cu primarul Luigi Brugnaro și cu ministrul Matteo Piantedosi pentru a urmări știrile despre această tragedie”, a transmis premierul Italiei, pe X (fostul Twitter).

Esprimo il più profondo cordoglio, mio personale e del Governo tutto, per il grave incidente avvenuto a Mestre. Il pensiero va alle vittime e ai loro famigliari e amici. Sono in stretto contatto con il Sindaco @LuigiBrugnaro e con il Ministro @Piantedosim per seguire le notizie…

