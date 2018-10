Accident cu 50 de morți și 200 de răniți. Oamenii au fost călcați de tren, când participau la un eveniment religios

„Oamenii stăteau pe şi lângă şinele de cale ferată la periferia oraşului Amritsar urmărind arderea unor efigii la festivalul religios Dusshera în momentul în care trenul i-a lovit", a declarat un ofiţer de poliţie pentru Reuters, conform Agerpres.

Potrivit postului de televiziune Times Now, oamenii nu au auzit trenul apropiindu-se din cauza zgomotului produs de artificii.

#WATCH The moment when the DMU train 74943 stuck people watching Dussehra celebrations in Choura Bazar near #Amritsar (Source:Mobile footage-Unverified) pic.twitter.com/cmX0Tq2pFE