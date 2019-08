Selfie-ul a dovedit că NU este violator. Cum l-a salvat iubita pe unul din cei 12 israelieni

Yona Golub, unul dintre tinerii israelieni acuzați în mod fals că au violat în grup o femeie, în Cipru, a scăpat de închisoare după ce iubita lui a făcut public un selfie, în care el apare în pat lângă ea, în timp ce ar fi avut loc presupusul viol.

Băiatul de 18 ani a petrecut 12 zile în închisoare după ce a fost acuzat de viol, însă, în urma postării selfiului de către iubita lui, Golub și-a demonstrata nevinovăția și s-a întors acasă în Israel, relatează Daily Mail care a publicat și fotografia. Vezi imaginea în galeria foto a acestui articol.

,,Poliția a bătut la ușă și m-au trezit. Apoi au pătruns înăuntru și m-au luat din pat, spunându-mi că sunt arestat pentru că aș fi suspect de viol. Nu știam despre ce vorbesc. M-au pus să mă îmbrac, mi-au pus cătușele și m-au dus la secție. Eram atât de confuz. Nu aveam nicio idee despre ce s-a întâmplat. Iubita mea era șocată. Viața mea s-a complicat. Am fost concediat și de la locul de muncă. Am fost umilit, pentru că oamenii mă cunoșteau și credeau că am violat-o“, a declarat tânărul.

Femeia care i-a acuzat pe cei 12 tineri că au violat-o și-a schimbat declarația și este acum acuzată de declarații mincinoase. Ea riscă un an de închisoare și daune în valoare de aproape 1000 de euro.