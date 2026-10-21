Tânărul a returnat integral banii primiți în plus, însă recompensa oferită de bancă a fost departe de așteptări: un pachet de jeleuri cu sigla instituției, scrie Biznis Kurir.

Incidentul neobișnuit s-a petrecut la o sucursală Sparkasse Salzburg din Austria, unde o eroare umană a dus la plata unei sume mult mai mari decât cea solicitată de client.

Cum a ajuns studentul să primească 120.000 de euro

Tânărul studiază în Salzburg și, la fel ca alți studenți din afara Uniunii Europene, a trebuit să demonstreze că dispune de suficiente resurse financiare pentru a locui în Austria. Pentru a îndeplini această cerință, împrumutase 12.900 de euro de la un prieten.

În ziua incidentului, studentul s-a prezentat la o sucursală Sparkasse Salzburg pentru a retrage banii și a-i returna prietenului său, tot cetățean georgian. După ce i-a înmânat suma, a plecat la sala de sport, fără să știe că banca îi plătise, din greșeală, mult mai mulți bani decât ceruse.

După antrenament, studentul a primit un telefon de la bancă. Angajații l-au anunțat că, în loc de puțin sub 13.000 de euro, primise peste 120.000 de euro.

Tânărul și-a contactat imediat prietenul, iar cei doi au decis să se întoarcă la bancă pentru a clarifica situația. O înregistrare video privată, difuzată ulterior de presa austriacă, îi surprinde pe cei doi într-o mașină, în timp ce deschid o geantă și verifică teancurile de bancnote.

Prietenul studentului a povestit serviciului public austriac de radiodifuziune ORF că reacția inițială a fost una de șoc, surpriză și teamă.

O asemenea sumă de bani, a explicat acesta, ar fi putut provoca diverse probleme.

La întoarcerea în sucursală, cei doi au fost conduși într-o încăpere, unde banii au fost numărați din nou. După ce a fost stabilită suma plătită în mod eronat, întreaga diferență a fost returnată băncii.

Banca a recunoscut eroarea

Sparkasse Salzburg a confirmat pentru ORF că incidentul a fost provocat de o eroare umană în timpul unei operațiuni de plată în numerar.

Într-un comunicat publicat miercuri, instituția a precizat că, într-una dintre sucursalele sale, un client a primit o sumă mai mare decât cea cuvenită.

Banca și-a cerut scuze pentru neplăcerile provocate și i-a mulțumit studentului pentru atitudinea cooperantă și constructivă de care a dat dovadă în rezolvarea situației.

Deși a returnat peste 100.000 de euro pe care îi primise din greșeală, studentul nu a fost recompensat financiar pentru gestul său. În schimb, banca i-a oferit un pachet de jeleuri inscripționat cu sigla Sparkasse.

Cadoul apare în înregistrarea video difuzată de presa austriacă și a devenit detaliul care a atras atenția în povestea unei erori bancare neobișnuite.

După ce a returnat o sumă considerabilă de bani, tânărul a plecat cu un gest simbolic din partea băncii, într-un final care a surprins prin contrastul dintre valoarea banilor și modestia recompensei.