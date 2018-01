Incendiu la un hotel din Praga: doi morți și 8 răniți grav. VIDEO

Incendiul s-a produs la Eurostars David Hotel. 40 de persoane au fost evacuate.

“Sunt două persoane decedate, dar ne temem să nu fie mai multe", a declarat Petr Kolouch, directorul al serviciului medical de intervenţie.

Presa cehă a anunţat că mai multe persoane rănite se află în stare gravă.

2 dead, 8 injured (4 seriously) after fire in Hotel Eurostars David in #Prague, #CzechRepublic + 2 firefighters injured. / Source: Prague Ambulance + Fire dpt pic.twitter.com/7FzKOoIAtY