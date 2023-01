38 de schelete, descoperite într-o groapă comună. Toate sunt decapitate, cu excepția unuia

Rămășițele au fost găsite la situl Vrá ble-Vèlke Lehemby din Slovacia, una dintre cele mai mari așezări din perioada neolitică europeană.

Studiile sugerează că acele capete au fost îndepărtate intenționat după moarte, susține un cercetător pentru Insider. Un singur schelet nu este decapitat și aparține unui copil sub vârsta de 6 ani.

Arheologii încearcă acum să înțeleagă de ce capetele au fost îndepărtate atât de metodic. A fost un avertisment, un ritual funerar sau o modalitate de a onora morții?

Aceste cadavre fără cap se deosebesc de înmormântările tradiționale din aceeași regiune, a declarat Katharina Fuchs, antropolog la Universitatea Kiel, Germania, care a lucrat la săpăturile arheologice.

Archaeologists have found a mass grave site in Vráble, Slovakia, containing 38 burials who were decapitated. https://t.co/UQZiOr9RSq