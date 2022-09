Un schelet de „femeie vampir” a fost descoperit de arheologi într-un mod înfiorător. FOTO

Rămășițele femeii au fost dezgropate de arheologi într-un cimitir din secolul al XVII-lea, în satul Pien din Polonia.

Aceasta a fost găsită cu o seceră de-a lungul gâtului și cu degetul de la picior prins cu un lacăt pentru a „o împiedica să se întoarcă din morți”, potrivit The Sun.

Cercetătorii au descoperit că femeia avea o șapcă de mătase pe cap, indicând un statut social ridicat, dar și un dinte proeminent.

Liderul echipei, profesorul Dariusz Poliński de la Universitatea Nicholas Copernicus din Torun, a spus că forma de înmormântare este neobișnuită.

