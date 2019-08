20 de migranți, salvați de pe o ambarcațiune rămasă fără combustibil. În ce stare erau

Unii se aflau într-o stare de hipotermie uşoară şi de şoc, a precizat prefectura maritimă pentru Canalul Mânecii şi Marea Nordului într-un comunicat. Ei au fost luaţi în sarcina pompierilor şi a poliţiei de frontieră, informează AFP, citat de Agerpres.

???? The NGO @SOSMedIntl has a new migrant rescue ship, the #OceanViking.

The ship is set to replace the #Aquarius after it was forced to cease operations because of what the group said was obstruction by some #EU countries. pic.twitter.com/vA9zUphTe0