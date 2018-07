17 bărbați, condamnați pentru că au violat o fetiță timp de șapte luni

Potrivit poliției, timp de șapte luni, bărbații au sedat fata de 12 ani în mod repetat și au violat-o într-un apartament din blocul în care locuiește. Mai mult, agresiunea ar fi avu tloc și într-un beci, pe o terasă, la sală și în toalete publice, scrie The Guardian.

Potrivit publicației Times of India, primul care a violat-o a fost un liftier în vârstă de 66 de ani. După aceea, el ar început să aducă și alți bărbați, pe care îi filma în timp ce aceștia o abuzau pe copilă. Presa locală a mai relatat că bărbații, cu vârste între 23 și 66 de ani au amenințat-o cu cuțitul și i-au spus că dacă va spune cuiva ce se întâmplă, vor face publice filmulețele.

Sâmbătă, copila nu a mai rezistat și i-a mărturisit totul surorii sale din Delhi, care venise în vizită. Astfel, familia a decis să depună o plângere. Luni, bărbații au fost arestați pentru viol, tentativă de crimă și intimidare.

În 2016, peste 100 de femei au depus zilnic pângeri pentru viol, potrivit unor informații făcute publice de autorități. Șase dintre ele au vârste sub 12 ani. În luna ianuarie, o fetiță de opt ani a fost răpită, drogată și violată timp de șapte zile, după care ea a fost ucisă cu pietre. Din acest motiv, autoritățile au introdus pedeapsa capitală în cazul celor care violează fete mai mici de 12 ani.

#HangTheRapists #ChennaiHorror My blood is boiling! They are not human! They don’t deserve to be alive. The are arrested under #POCSO! But! Are these laws enough? #Chennai pic.twitter.com/6e7DOq1FOn